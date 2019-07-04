На Украине могут начаться перебои с транзитом российского топлива, заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.

с чего всё началось

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора. При этом он допустил продление существующих соглашений.

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

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