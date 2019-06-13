Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»Известия 16:06

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

URA.Ru15:59

«Нафтогаз»: Киев не получал предложений от «Газпрома» по урегулированию газового спора

ТАСС13:47

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

RT на русском15:06

«Нафтогаз» ответил на возможность мирового соглашения с «Газпромом»

Rambler News Service13:53

В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

РИА Новости14:40

«Нафтогаз» счел абсурдным предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

РБК13:46

Россия предложила Украине помириться

Lenta.ru10:49
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Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
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Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

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На спутнике Юпитера были обнаружены залежи поваренной соли

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ЦСКА интересуется хорватским защитником

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Адвокат Цеповяза счел невозможным подтасовку смерти Цапка в СИЗО

Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов назвал невозможным то, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок жив.
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Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.
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Татаринов: в сборке Кокорина и Мамаева ждут зэковские законы

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В Лондоне подписали соглашения, призванные повысить статус российских инженеров в мире

Согласно условиям второго договора, британские горняки передадут своим российским коллегам эксклюзивные полномочия по аккредитации специалистов минерально-сырьевых компаний на статус "Профессиональный инженер" и "Привилегированный инженер".
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IDC: расходы на интернет вещей в 2022 году превысят 1 трлн долларов

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Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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