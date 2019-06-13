Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»Известия 16:06
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
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Здоровье
Мать вовремя заметила покраснение на руке сына и спасла ему жизнь
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, обратив внимание на странное покраснение на руке ребенка.
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Samsung представила телевизор с диагональю почти 8 метров
Компания Samsung представила новый телевизор серии The Wall Luxury, диагональ которого равна 292 дюймам (почти 7,4 метрам).
Обновлено в 12:34
Происшествия
На востоке Москвы горит Измайловский кремль
Обновлено в 15:59
Футбол
Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера Мбаппе
Обновлено в 15:30
Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Технологии
В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»
Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 17:43
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37
Кино
В Сеть выложили трейлер шпионского триллера с Кирой Найтли
Обновлено в 13:03
Политика
Трамп продлил санкции против Белоруссии
Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии, говорится в уведомлении Белого дома.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Мария Шукшина снялась с «беременным» животом
Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы
Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии
Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Футбол
Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»
Массимилиано Аллегри принял решение взять годичный отпуск после того, как он покинул пост главного тренера туринского футбольного клуба "Ювентус".
Обновлено в 15:37
Хоккей
«Колорадо» заинтересован в подписании Панарина
Клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш" хочет подписать российского форварда Артемия Панарина, утверждает журналист Эдриан Дейтер.
Обновлено в 15:43
Политика
Преемница Меркель выступила за сохранение санкций против России
Россия делает всё, чтобы дестабилизировать ситуацию в соседних странах, поэтому антироссийские санкции ЕС должны быть сохранены, заявила 12 июня Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС).
Обновлено в 17:40
Футбол
Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира
В четверг пресс-служба исследовательского центра CIES Football Observatory (поддерживается Мировой федерацией футбола) сообщила, что 20-летний нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 11:21
Спорт
Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло
Обновлено в 17:37
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба
Обновлено в 17:20
Политика
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Кино
В сети появился трейлер сиквела «Сияния»
Обновлено в 18:06