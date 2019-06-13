Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»Известия 16:06

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

URA.Ru15:59

В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

РИА Новости14:40

«Нафтогаз» счел абсурдным предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

РБК13:46

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

RT на русском15:06

«Нафтогаз»: Киев не получал предложений от «Газпрома» по урегулированию газового спора

ТАСС13:47

Киев заранее объявил российское предложение по газу абсурдным

Взгляд.ру15:25

Россия предложила Украине помириться

Lenta.ru10:49
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Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

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В Сеть выложили трейлер шпионского триллера с Кирой Найтли

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Трамп продлил санкции против Белоруссии

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии, говорится в уведомлении Белого дома.
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Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.
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Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

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Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

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Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы

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Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции

Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
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В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

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«Колорадо» заинтересован в подписании Панарина

Клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш" хочет подписать российского форварда Артемия Панарина, утверждает журналист Эдриан Дейтер.
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Россия делает всё, чтобы дестабилизировать ситуацию в соседних странах, поэтому антироссийские санкции ЕС должны быть сохранены, заявила 12 июня Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС).
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Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира

В четверг пресс-служба исследовательского центра CIES Football Observatory (поддерживается Мировой федерацией футбола) сообщила, что 20-летний нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире.
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Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
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«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

Обновлено в 17:20
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Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
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В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
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В сети появился трейлер сиквела «Сияния»

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