Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»Известия 16:06

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» ответил на возможность мирового соглашения с «Газпромом»

Rambler News Service13:53

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РИА Новости14:40

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

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РБК13:46

Россия предложила Украине помириться

Lenta.ru10:49
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