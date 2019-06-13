Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»Известия 16:06
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
Обновлено в 06:49
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал столицу Украины
Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Оманском заливе взорваны два танкера
Обновлено в 13:56
Здоровье
Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41
Футбол
Азар поцеловал эмблему «Реала» и вызвал восторг болельщиков
Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала".
Обновлено в 16:00
Авто
Subaru привезла в Россию кроссовер Subaru XV Tokyo
Компания Subaru анонсировала старт приема заказов на спецверсию паркетника Subaru XV Tokyo в России.
Обновлено в 12:35
Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи
«Билайн» зафиксировал ограничения доступа клиентов в России к сервисам Mail.ru Group.
Обновлено в 15:30
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
США считают, что Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 14:30
Экономика
Власти могут обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и рабочего времени.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Москве мотоциклист сбил пешехода
Автоавария с участием мотоциклиста и пешехода произошла на юге Москвы, оба участника ДТП погибли.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Политика
Саакашвили возглавил свою партию на выборах в украинский парламент
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Саакашвили возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы
Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом
На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.
Обновлено в 02:47
Культура
В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин
Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
Обновлено в 15:10
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Финансы
Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд
Золотовалютные резервы РФ за прошедшую неделю выросли на 1,5%. По данным на 7 июня, они составили $502,7 млрд, сообщили в ЦБ РФ.
Обновлено в 10:19
Общество
У семьи офицера ФСБ Медоева нашли виллы и бизнес в Словакии
Рядом с Медоевым находится вилла, которая принадлежит их дочери Майе и ее мужу Петру Овсянникову.
Обновлено в 15:55
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ рассказал о готовившейся войне в Крыму
О готовившихся боевых действиях на полуострове рассказал Владимир Замана, занимавший в то время пост главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Ольга Кузьмина развелась с мужем
Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Шепелев признался в проблемах в воспитании сына
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Политика
Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив
Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40