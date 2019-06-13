Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»ТК Звезда вчера в 19:59

ТВ Центр
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Вести.Финанс
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Как отметил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, если такие предложения поступят, то компания внимательно их рассмотрит. Киев не получал от Москвы предложений заключить мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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