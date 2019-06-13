Энергетика

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашенииГазета.Ru вчера в 16:17

Новый раунд переговоров по поводу транзита газа состоится в сентябре. При этом Россия предлагает Украине мировое соглашение по арбитражному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Необычно миролюбивый настрой Москвы удивил даже экспертов.
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С какой целью «Нафтогаз» срывает переговоры с «Газпромом»

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URA.Ruвчера в 15:59

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RT на русскомвчера в 15:06

«Нафтогаз»: Киев не получал предложений от «Газпрома» по урегулированию газового спора

ТАССвчера в 13:47

Украина отказалась мириться с Россией

Lenta.ru04:28
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:29, Вашингтон
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