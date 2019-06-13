Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашенииГазета.Ru вчера в 16:17
Новый раунд переговоров по поводу транзита газа состоится в сентябре. При этом Россия предлагает Украине мировое соглашение по арбитражному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Необычно миролюбивый настрой Москвы удивил даже экспертов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:29, Вашингтон
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео
Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Космос
Безопаснее кофе: новое топливо для спутников испытают до конца месяца
Сам аппарат по своему техническому оснащению ничем не отличается от многих других собратьев, но имеет перед ними одно существенное преимущество: летать он будет на новом экологичном топливе, которое называется AFM-315.
Обновлено в 05:42
Политика
Украинская «ПЦУ» заявила о внутреннем расколе
3 июня Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что так называемый «киевский патриархат», возглавляемый Филаретом, не существует и никогда не существовал.
Обновлено в 08:19
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Транспорт
В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен
Разрабатываемый ГОСТ по возможности увеличения скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс в России до 130 километров в час носит рекомендательный характер и пока вводиться не будет, сообщил РИА Новости представитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Обновлено в 07:34
Интернет
В Москве произошёл масштабный сбой геолокации
В июне 2016 года происходила аналогичная ситуация.
Обновлено в 07:08
Экономика
Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст
Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Политика
Число россиян, считающих врагами Украину и США, резко снизилось
США считают врагом 67% россиян, Украину – 40%.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела
Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше».
Обновлено в 07:24
Авто
В России появился новый Subaru XV Tokyo
Компания Subaru представила новую версию своего кроссовера XV Tokyo для российского рынка.
Обновлено в 06:42
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Энергетика
Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Обновлено в 08:58
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Китае из-за сильных ливней рухнул мост с машинами
ИА «Ореанда-Новости» На юге Китая в провинции Гуандун из-за сильных проливных дождей произошло обрушение моста – два автомобиля упали в реку.
Обновлено в 09:05
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
Обновлено в 06:46
Гаджеты
Samsung представила семиметровый телевизор
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Пьяный украинский солдат расстрелял сослуживцев в Донбассе
В Донбассе нетрезвый украинский военный ранил нескольких своих сослуживцев.
Обновлено в 01:53
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38