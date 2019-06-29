Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитуИзвестия вчера в 19:23
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
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«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по условиям транзита газа через Украину
Rambler News Serviceвчера в 11:44
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