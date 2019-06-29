«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитуИзвестия вчера в 19:23

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

Общество С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».

Политика В Осаке прошла встреча Трампа и Путина Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.

Интернет «Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.

Армия и оружие В Петрозаводске прошла генеральная репетиция парада Вечером 27 июня на площади Кирова в Петрозаводске состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 75-летней годовщине освобождения Петрозаводска.

Шоу-бизнес Елена Кулецкая рассказала о конфликтах с мужем Фотомодель Елена Кулецкая стала гостьей программы «Все к лучшему!» на «Русском радио», которую ведет Юлия Барановская.

Происшествия ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.

Политика Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу» Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».

Происшествия Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».

Шоу-бизнес Алиса Фрейндлих стала прабабушкой Алиса Фрейндлих – известная советская и российская актриса, которая навсегда взяла в плен сердца зрителей уже несуществующей страны.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Спорт Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.

Происшествия От колонии дали отсрочку на материнство О пребывании Эльмиры Амирхановой в стане боевиков следствию рассказала и Залина Габибулаева — в апреле 2013 года она была приговорена в Северной Осетии к двум годам лишения свободы за незаконный оборот оружия, а после отсидки перебралась в Сирию.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.

Армия и оружие В Минобороны раскрыли причины снижения затрат на оборону Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова рассказала о причинах снижения трат на оборону.

Здоровье Названы районы Башкирии, где чаще всего умирают от рака В Минздраве назвали районы Башкирии, где люди чаще всего умирают от рака. В черный список попали 6 муниципалитетов.

Политика Эрдоган рассказал о плановых поставках российских С-400 в Турцию Как сообщало Накануне.RU, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35.

Здоровье Тиф, холера, чума: Роспотребнадзор предупреждает о риске заражения во время путешествий За 2 недели перед поездкой во Вьетнам, Таиланд и другие страны Средней и Юго-Восточной Азии рекомендуется провести вакцинацию против брюшного тифа.

Кино Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.

Технологии Waymo нанимает бывших сотрудников производителя игрушечных роботов Anki Входящая в холдинг Alphabet компания Waymo, специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения, наняла 13 бывших экспертов стартапа Anki в области робототехники, чтобы те занялись созданием самоуправляемых грузовиков.

Футбол Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина» В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом.