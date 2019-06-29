Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитуИзвестия вчера в 19:23
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по условиям транзита газа через Украину
Rambler News Serviceвчера в 11:44
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Автоспорт
Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике
Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу
Облачная погода, сильный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире
В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Экономика
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Авто
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе
Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено вчера в 10:43
Культура
«Мона Лиза» переедет в другой зал из-за ремонта в Лувре
Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области
В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Саммит G20 завершился в Осаке, итоги подведет Синдзо Абэ
Саммит G20 в Осаке стал 14-м по счету. Впервые встреча лидеров стран «большой двадцатки» прошла в Японии.
Обновлено в 01:52
Футбол
Сын Хаджи может перейти в «Барселону»
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Авто
Иногда в жару выгоднее не глушить мотор - не верите?
Тепловозный дизель, в отличие от автомобильного мотора, — грандиозная конструкция высотой больше двух метров и длиной до пяти и более метров, зажатая по ширине размерами самого локомотива.
Обновлено в 01:00
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Интернет
Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Из крупнейшего сервиса с авиабилетами пропали рейсы в Крым
Из сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner пропали рейсы в Крым.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях
В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
Обновлено 27 июня в 10:53
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено в 00:16
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Андрей Малахов отрастил большой живот
Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено 27 июня в 15:35
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»
Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев умилил Сеть фотографией из детства
Обновлено вчера в 18:50