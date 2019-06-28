Энергетика

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по условиям транзита газа через УкраинуRambler News Service 11:44

1 фото
Ранее 28 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не получал от «Нафтогаза Украины» официального предложения о возможности проведения своповых (обменных) операций в случае, если сторонам не удастся договорится по условиям нового контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Нафтогаз» усомнился в возможности «Газпрома» дать 25% скидки на газ

РБК12:29

В «Нафтогазе Украины» не восприняли всерьез предложение «Газпрома» о новых поставках

ТАСС10:46

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по условиям транзита газа через Украину

Rambler News Service11:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии

Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика

Макрон приветствовал Путина по-русски

Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:00
Общество

Сын Алибасова рассказал о заработке на отравлении отца

Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

18-летняя внучка Софии Ротару отдохнула с бойфрендом во Франции

18-летняя внучка Софии Ротару отдохнула с бойфрендом во Франции София Евдокименко насладилась отпуском на море, а теперь прекрасно проводит время в родном Киеве.
Обновлено в 11:56
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Культура

Переданная музею на Урале копия картины Рубенса оказалась подлинником

Переданная в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI-XVII веков Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", по предварительным данным, оказалась подлинником, сообщил РИА Новости в пятницу директор музея Валерий Карпов.
Обновлено в 09:15
Политика

Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Политика

Священников «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри

Обновлено в 12:30
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 12:54
Спорт

Бывший бобслеист Зубков не возвращал золотую награду Олимпиады в Сочи

Победитель Олимпийских игр 2014 года бобслеист Александр Зубков, ставший первым в соревнованиях двоек и четверок, не возвращал золотую медаль.
Обновлено в 13:02
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Общество

Радий Хабиров рассказал, каким должен быть башкир

Сегодня, 28 июня, на V Всемирном курултае башкир врио главы РБ Радий Хабиров перечислил лучшие качества башкирского народа.
Обновлено в 04:49
Политика

Редактор FT после интервью с Путиным назвал его непростым собеседником

Обновлено в 12:33
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Кино

Депардье снимется в новой комедии со звездным составом

Обновлено в 12:48
Политика

ФБК обнаружил «рисовальщиков подписей» в Москве

Представители Фонда борьбы с коррупцией проникли в помещение, где застали группу молодых людей за подделыванием подписных листов в поддержку кандидатов, баллотирующихся в Московскую городскую думу.
Обновлено в 11:24
Музыка

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено в 09:43
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел

На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Михайловна Витренко
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. По убеждениям сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Белоруссией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Миллер
Российский экономист
Российский экономист, региональный глава, государственный деятель. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное