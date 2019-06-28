Энергетика
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по условиям транзита газа через УкраинуRambler News Service 11:44
Ранее 28 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не получал от «Нафтогаза Украины» официального предложения о возможности проведения своповых (обменных) операций в случае, если сторонам не удастся договорится по условиям нового контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.
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