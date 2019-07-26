Политика

«Газпром» может заключить сделку с Украиной по транзиту газаПолитическая Экспертиза 06:42

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на источники издания Reuters. Согласно полученной информации, заключение краткосрочного контракта произойдет тогда, когда десятилетняя сделка подойдет к концу.
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с чего всё началось
Москва хочет заключить с Киевом краткосрочную сделку о транзите газа в Европу, когда истекает текущая десятилетняя сделка, чтобы выиграть время для завершения трубопроводов, которые обойдут Украину, пишет Reuters
 со ссылкой на четыре источника.
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