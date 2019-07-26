Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину. От "Газпрома" ждут ответ на предложение Евросоюза, пишет топ-менеджер на своей странице в соцсети Facebook.

«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»

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