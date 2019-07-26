Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»Вести.Ru 07:43
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину. От "Газпрома" ждут ответ на предложение Евросоюза, пишет топ-менеджер на своей странице в соцсети Facebook.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
Политика
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Напавший на Порошенко националист объяснил свой поступок
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Глава пожарной службы Киото рассказал о пожаре на аниме-студии, жертвами которого стали 34 человека.
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