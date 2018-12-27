«Одним из главных факторов снижения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream — OPAL», — говорится в сообщении. В «Нафтогазе» подчеркнули, что за девять месяцев 2018 года получили за транзит газа 9,1 млрд грн.

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