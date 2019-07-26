Политика

«Нафтогаз» опроверг новость Reuters о коротком контракте с «Газпромом»Pravda.Ru 09:53

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении годового контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины.
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