Политика
«Нафтогаз» опроверг новость Reuters о коротком контракте с «Газпромом»Pravda.Ru 09:53
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении годового контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины.
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