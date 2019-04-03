Энергетика
«Нафтогаз» обязали снизить цены на газ для украинцевNews.ru вчера в 08:16
«Нафтогаз Украины» с апреля снижает цены на газ для населения по требованию кабинета министров. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Депутат Госдумы отреагировал на отмену фиксированных цен на газ для украинцев
Телеканал 360°вчера в 10:23
Сенатор сравнил власть на Украине с временным правительством после решения по газу
Известиявчера в 06:50
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Футбол
«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
Обновлено в 03:53
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Американцы оценили достоинства рассола
Отмечается, что американцы готовы отдавать от 3 до 15 долларов (от 196 до 980 рублей соответственно) за стакан нового напитка.
Обновлено в 01:08
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб. Почему нет денег Почти треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хочет платить по долгам из-за снижения собственных доходов.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России
В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84).
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Экономика
Греф купил облигации Сбербанка на 50 млн рублей
Греф не впервые покупает облигации Сбербанка.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой
Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
В США назвали срок отказа от российских ракетных двигателей
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Эксперт оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
Липовой подчеркнул, что проход военных судов в таких местах всегда должен быть согласован с властями, поэтому «любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, а проходить через Керченский пролив или же находиться в Чёрном море их корабли будут в полном соответствии с установленными правилами».
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 10,1%
Обновлено в 03:27
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
В Липецке автобус врезался в столб
Школьница и две женщины пострадали в результате столкновения автобуса со столбом в Липецке, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Обновлено в 03:00
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Гаджеты
Samsung представил QLED-телевизоры с искусственным интеллектом
Особенность всех новых QLED-телевизоров с разрешением 4K и 8K – процессор Quantum, который благодаря технологии искусственного интеллекта может улучшать качество исходного изображения, оптимизировать звук под каждую сцену и изменять яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты.
Обновлено в 03:45
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Политика
В УПЦ призвали патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии
Священный синод канонической Украинской православной церкви на заседании в среду призвал патриарха Варфоломея признать ошибкой выдачу томоса "новой церкви" Украины и отозвать его, сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие
Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями
Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента
Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнждерс» похвалил российского стража ворот команды Александра Георгиева, а также выразил сомнение, достоен ли он сам играть за команду.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально
Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП, в которое попала нелегально работавшая маршрутка.
Обновлено в 03:18
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25