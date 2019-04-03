«Нафтогаз» обязали снизить цены на газ для украинцевNews.ru вчера в 08:16

«Нафтогаз Украины» с апреля снижает цены на газ для населения по требованию кабинета министров. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Нафтогаз» обязали снизить цены на газ для украинцев

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