Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитуИзвестия 19:23
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
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