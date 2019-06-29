Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газаГазета.Ru вчера в 18:53
По словам Витренко, "Газпром" не соблюдает обязательства, предусмотренные контрактом. "Господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии", - сказал Витренко. Он задался вопросом, верит ли кто-то в такие заявления.
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«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по условиям транзита газа через Украину
Rambler News Serviceвчера в 11:44
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