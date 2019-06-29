Энергетика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газаГазета.Ru вчера в 18:53

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости". Как отмечается, Миллер заявил, что компания не получала от украинской стороны предложений по поводу заключения контракта на своп вместо соглашения по транзиту.
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«Нафтогаз» ответил на предложение России о поставках топлива со скидкой

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В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

РИА Новостивчера в 12:00

В «Нафтогазе Украины» не восприняли всерьез предложение «Газпрома» о новых поставках

ТАССвчера в 10:46

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» по условиям транзита газа через Украину

Rambler News Serviceвчера в 11:44
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На Курском вокзале Москвы убили человека

В ночь на 29 июня на Курском вокзале в Москве зарезали человека.
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Происшествия

Казахстанцы и ливанцы устроили массовую драку из-за фотографии

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Происшествия

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Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

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Происшествия

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Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США прибыл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze — 2019, сообщает местное издание "Думская.net".
Обновлено в 08:39
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В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

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Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019

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Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте

Обновлено вчера в 07:14
Транспорт

Из подтопленного Шереметьево начали откачивать воду

Улицы, ведущие к терминалу аэропорта Шереметьево в Москве, оказались подтоплены после сильных дождей.
Обновлено вчера в 05:56
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

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Политика

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Все руководство Демократической партии Молдавии, включая вице-председателей и генерального секретаря политформирования, объявило об отставке.
Обновлено в 09:42
Политика

Немецкий политик призвала отменить санкции против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания и один из лидеров СДПГ Мануэла Швезиг выступила против санкций в отношении России, сообщает Hamburger Abendblatt.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки

Тушенка останется у российских военных, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
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Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Футбол

В «Ахмате» ответили на слухи о зарплате Глушакова

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что зарплата новичка команды Дениса Глушакова существенно меньше одного миллиона евро в год.
Обновлено в 09:57
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Кожевникова высмеяла хейтеров, которые предрекали ей развод

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Исхудавший Игорь Крутой сделал «блатную» татуировку

Композитор предстал перед поклонниками в «блатном» образе с татуировкой на руке.
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Армия и оружие

Украинские силовики начали минировать Донбасс

Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ начали минировать территорию в районе города Счастье.
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Переговоры Путина и Трампа закончились

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершились.
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В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка

В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:14
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Врачи рассказали о способах, помогающих выявить рак на ранней стадии его развития.
Обновлено в 02:16
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Путин отказался просить о снятии антироссийских санкций

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Обновлено вчера в 06:00
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