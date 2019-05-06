Политика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренцииРБК 13:41
В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах. По его словам, это означает вероятную подготовку «Газпрома» к прерыванию транзита через территорию Украины.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине
Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов
Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Пост Проскуряковой о трагедии в Шереметьеве вызвал скандал в соцсетях
Запись актрисы и певицы Юлии Проскуряковой, супруги певца и композитора Игоря Николаева, о катастрофе в Шереметьеве вызвала шквал критики в социальных сетях.
Обновлено в 07:53
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Политика
Лавров оценил возможность военной интервенции в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Венесуэле ни в каких вариантах не наблюдается возможности военной интервенции.
Обновлено в 12:07
Футбол
Икер Касильяс выписан из больницы
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду.
Обновлено в 14:19
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
Обновлено в 13:45
Происшествия
Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Экономика
«Лаборатория Касперского» стала владельцем почти 30% в разработчике «Моего офиса»
«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:11
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Футбол
Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»
Обновлено в 13:14
Общество
Более 300 кошек нашли в квартире жителя Торонто
В Канаде благотворительная организация Toronto Cat Rescue пытается спасти сотни кошек, обнаруженных в квартире одного из местных жителей.
Обновлено в 13:27
Здоровье
Как сберечь суставы в дачный сезон, рассказал врач
Обновлено в 11:47
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Футбол
Тотти: «Спросите у Конте, возглавит ли он „Рому“»
Директор "Ромы" Франческо Тотти в программе Le Iene сообщил, что не знает, станет ли Антонио Конте следующим тренером римского клуба.
Обновлено в 10:53