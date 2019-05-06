Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренцииРБК 13:41

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах. По его словам, это означает вероятную подготовку «Газпрома» к прерыванию транзита через территорию Украины.
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«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

РБК13:41

«Нафтогаз» ищет управу на «Газпром» в Европе

Коммерсантъ12:51

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости11:19

«Нафтогаз» подал жалобу в Европейскую комиссию на «антиконкурентные» действия «Газпрома»

ТАСС11:30

«Нафтогаз» пожаловался на действия «Газпрома»

News.ru11:29

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

Известия11:37

«Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на «Газпром» из-за «Северного потока-2»

Говорит Москва11:25
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Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине

Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Пост Проскуряковой о трагедии в Шереметьеве вызвал скандал в соцсетях

Запись актрисы и певицы Юлии Проскуряковой, супруги певца и композитора Игоря Николаева, о катастрофе в Шереметьеве вызвала шквал критики в социальных сетях.
Обновлено в 07:53
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Политика

Лавров оценил возможность военной интервенции в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Венесуэле ни в каких вариантах не наблюдается возможности военной интервенции.
Обновлено в 12:07
Футбол

Икер Касильяс выписан из больницы

1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

Зинедин Зидан указал на дверь трем футболистам «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил трем футболистам клуба о том, что по окончании сезона они могут искать себе новую команду.
Обновлено в 14:19
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

Обновлено в 13:45
Происшествия

Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36
Гаджеты

В продажу поступил Cubot Quest — самый тонкий защищенный смартфон

Обновлено в 07:23
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Экономика

«Лаборатория Касперского» стала владельцем почти 30% в разработчике «Моего офиса»

«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:11
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Футбол

Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»

Обновлено в 13:14
Общество

Более 300 кошек нашли в квартире жителя Торонто

В Канаде благотворительная организация Toronto Cat Rescue пытается спасти сотни кошек, обнаруженных в квартире одного из местных жителей.
Обновлено в 13:27
Гаджеты

Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

Обновлено в 03:55
Спорт

Трефилов провел первую тренировку с «Кубанью» после операции на сердце

Обновлено в 13:01
Здоровье

Как сберечь суставы в дачный сезон, рассказал врач

Обновлено в 11:47
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Футбол

Тотти: «Спросите у Конте, возглавит ли он „Рому“»

Директор "Ромы" Франческо Тотти в программе Le Iene сообщил, что не знает, станет ли Антонио Конте следующим тренером римского клуба.
Обновлено в 10:53
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