Политика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренцииРБК 13:41
В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах. По его словам, это означает вероятную подготовку «Газпрома» к прерыванию транзита через территорию Украины.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Прокурор запросил реальные тюремные сроки для Кокорина и Мамаева
Если суд пойдет навстречу прокурору, Кокорину грозит полтора года в колонии общего режима, а Мамаеву – год и пять месяцев.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Обновлено в 12:54
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Шереметьево ищут тех, кто смеялся над горящим SSJ-100
Обновлено в 12:44
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Общество
Ртуть потекла по стенам храма в Пушкине
Рабочие, которые занимаются реставрацией церкви святого мученика Иулиана Тарсийского, расположенной на Кадетском бульваре в Пушкинском районе Петербурга, обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента здания.
Обновлено в 13:19
Игры
Трансляция геймплея State of Play состоится 10 мая
Идти трансляция будет всего лишь десять минут, а разработчиками было дано четкое обещание обнародовать подробные сведения относительно ожидаемого обновления MediEvil и продемонстрировать первые моменты из геймплея.
Обновлено в 10:39
Политика
В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка
Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Обновлено вчера в 22:41
Космос
«Хаббл» сфотографировал спиральную галактику в созвездии Льва
Космический телескоп NASA / ESA «Хаббл» получил изображение галактики NGC 2903, которую можно взять за идеальный образец спиральной галактики, как считают ученые.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Обновлено в 12:50
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» переиграл «Зенит» во втором матче серии плей-офф
Краснодарский ПБК «Локомотив-Кубань» одержал домашнюю победу над петербургским «Зенитом» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Политика
Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России
В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
ЖКХ
Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов
Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
Обновлено в 15:58
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ-100
Компания «Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе самолёта Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 12:29
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич
Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
Наука
В Тибетской пещере обнаружены останки денисовца
Руководитель группы ученых Жан-Жак Ублин заявляет, что следы древнего типа людей, останки которого были обнаружены ранее только в Денисовой пещере в Алтайском крае, можно вычленить из геномов современных жителей Азии и Австралии.
Обновлено 03 мая в 20:46
Экономика
Правительство просубсидирует зеленые бонды
Первый выпуск зеленых рублевых бондов в РФ состоялся в декабре 2018 года: компания «Ресурсосбережение ХМАО» разместила на Московской бирже облигации на 1,1 млрд руб. с доходностью при размещении 9,76%.
Обновлено в 11:37