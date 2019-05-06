Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренцииРБК 13:41

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах. По его словам, это означает вероятную подготовку «Газпрома» к прерыванию транзита через территорию Украины.
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«Нафтогаз» пожаловался на действия «Газпрома»

News.ru11:29

«Нафтогаз» ищет управу на «Газпром» в Европе

Коммерсантъ12:51

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

Известия11:37

«Нафтогаз» подал жалобу в Европейскую комиссию на «антиконкурентные» действия «Газпрома»

ТАСС11:30

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

РБК13:41

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости11:19

«Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на «Газпром» из-за «Северного потока-2»

Говорит Москва11:25
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Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 13:56
Политика

Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане

Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Обновлено в 15:08
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Армия и оружие

ВВС США успешно сбили ракеты лазером

ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
Обновлено в 04:32
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над сгоревшим SSJ-100

Обновлено в 10:38
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Общество

Мосгорсуд признал законным блокировку клипа рэпера Хаски

Обновлено в 08:46
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Шереметьево перешел в штатный режим работы

В Шереметьеве одна из двух взлетно-посадочных полос аэропорта была закрыта после авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлот».
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Обновлено в 16:29
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Политика

В бундестаге рассказали об условиях снятия санкций с РФ

Работа в "нормандском формате" для реализации минских соглашений, являющихся условием снятия санкций с России, должна быть продолжена.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего силовой операцией в Донбассе

Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи

В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено в 11:13
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских решили пожениться

Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.
Обновлено в 15:35
Политика

В Раде назвали Порошенко «оружием массового поражения»

Обновлено в 11:57
Футбол

Зидан сообщил трем игрокам, что не видит их в команде

Ранее сообщалось, что Зидан также не хочет видеть в команде полузащитника Луку Модрич.
Обновлено в 13:57
Происшествия

На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Политика

Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
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