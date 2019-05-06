Политика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренцииРБК 13:41
В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах. По его словам, это означает вероятную подготовку «Газпрома» к прерыванию транзита через территорию Украины.
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Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено в 13:56
Политика
Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане
Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Происшествия
После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
ВВС США успешно сбили ракеты лазером
ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
Обновлено в 04:32
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Общество
Мосгорсуд признал законным блокировку клипа рэпера Хаски
Обновлено в 08:46
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Шереметьево перешел в штатный режим работы
В Шереметьеве одна из двух взлетно-посадочных полос аэропорта была закрыта после авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлот».
Обновлено в 15:23
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Политика
В бундестаге рассказали об условиях снятия санкций с РФ
Работа в "нормандском формате" для реализации минских соглашений, являющихся условием снятия санкций с России, должна быть продолжена.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи
В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено в 11:13
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских решили пожениться
Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.
Обновлено в 15:35
Политика
В Раде назвали Порошенко «оружием массового поражения»
Обновлено в 11:57
Футбол
Зидан сообщил трем игрокам, что не видит их в команде
Ранее сообщалось, что Зидан также не хочет видеть в команде полузащитника Луку Модрич.
Обновлено в 13:57
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Политика
Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33