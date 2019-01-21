Политика

«Нафтогаз» не ожидает конкретных результатов от переговоров в БрюсселеТАСС 10:09

Украина надеется на начало переговоров по транзиту в ходе трехсторонней встречи по газу с РФ и ЕС в Брюсселе, однако не ожидает конкретных результатов от нее. Об этом в понедельник заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
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Наталья Михайловна Витренко
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. По убеждениям сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Белоруссией.
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