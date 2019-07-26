Политика
«Нафтогаз» назвал вбросом предложение «Газпрома» о коротком контрактеМосковский Комсомолец 08:50
Пресс-служба украинской компании "Нафтогаз" заявила, что предложения от российского "Газпрома" о "коротком контракте" по транзиту газа после 2019 года не поступали.
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Спорт
Чупков выиграл ЧМ на 200 м брассом с мировым рекордом
Обновлено в 08:34
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
Обновлено в 22:19
Авто
Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу
Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).
Обновлено в 11:09
Космос
Когда над Калининградом можно увидеть МКС (координаты и расписание)
Появились расписания видимых пролётов над Калининградом одного из первых в мире солнечных парусов LightSail-2 (запущен носителем Falcon Heavy 25 июня), корейского искусственного спутника Земли Кванмёнсон-3, телескопа Hubble, европейского спутника Envisat и американского OTV-5.
Обновлено в 11:21
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Политика
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 17:14
Авто
Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5
Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено в 14:32
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Космос
Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе
«Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».
Обновлено в 07:12
Космос
NASA опубликовало новые снимки Млечного пути и скопления галактик
Обновлено 24 июля в 06:04
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Космос
Луна может стать местом добычи полезных ископаемых
Чем могут быть полезны для землян данные о спутнике Земли, пояснил референт по астрономии и космонавтике Санкт-Петербургского планетария Михаил Амосов.
Обновлено вчера в 02:24
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек
В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:16
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Политика
Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
Обновлено в 20:03
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Астраханской области задержали бывшего главу правительства
Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага
Как сообщила в пятницу прокуратура республики, фигурантка признана виновной в надругательстве над государственным флагом и государственным гербом РФ.
Обновлено в 09:06
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16
Кино
«Аладдин» преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате
Фильм о приключениях Аладдина стал третьим ремейком классического мультфильма Disney, который преодолел отметку в миллиард долларов.
Обновлено в 15:33
Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено в 08:51
Экономика
Российские аграрии стали лучше удобрять почву
В 2018 г. потребление минеральных удобрений в России составило 3,1 млн т в действующем веществе, что стало рекордом за последние 25 лет.
Обновлено в 11:19
Интернет
WhatsApp откажется от привязки к смартфону
Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону.
Обновлено в 14:11
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45