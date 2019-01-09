Энергетика
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков. Как заявил глава украинской компании Андрей Коболев, сумма иска составляет $12 млрд.
Коммерсантъ11:34
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Политика
Посла Японии пригласили в МИД России из-за заявлений Токио по Курилам
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки 9 января был приглашён в МИД России после заявлений Токио по мирному договору, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
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Площадь пожара на заводе в Оренбургской области сократилась
Площадь пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка сократилась с почти 7 тыс. кв. м до примерно 5 тыс. кв. м. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский.
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Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни.
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Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Энергетика
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено в 11:34
Политика
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
ПАСЕ выдала России рекомендации по формированию состава делегации, в котором, в частности, указаны шесть полов для каждого из членов представительства.
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Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женой
Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос.
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Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Энергетика
В России вновь подорожал бензин
Цены на бензин в РФ вновь пошли вверх. Топливо дорожает на АЗС в регионах, растут цены на нефтепродукты на бирже.
Обновлено в 11:25
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На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.
Обновлено в 12:31
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Минспорт ожидает визита экспертов WADA 9 января
Российский Минспорт ожидает прибытия экспертов Всемирного антидопингового агентства за базой данных московской лаборатории сразу после новогодних праздников.
Обновлено 07 января в 11:50
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе
Обновлено в 10:38
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Синод Вселенского патриархата подписал томос для Украины
Обновлено в 08:44
Происшествия
Во Франции истребитель пропал с радаров
Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает France Info. Самолет вылетел утром в среду, 9 января, с базы Нэнси-Оши.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Задержанный сознался в убийстве полицейского в Подольске
Подозреваемый в убийстве полицейского в подмосковном Подольске сознался в содеянном, сообщила 9 января пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.
Обновлено в 10:52
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Политика
Эрмитаж ответил на шутку Путина о неудавшемся визите в музей
Сотрудники музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге были готовы организовать экскурсию для президента Владимира Путина в Рождество, 7 января, несмотря на то, что для учреждения это был выходной день, однако президент решил не нарушать «общепринятые правила» и отменил свой визит.
Обновлено в 12:43
Энергетика
Котировки нефти Brent превысили $61 за баррель
Стоимость нефти марки Brent вечером в среду превысила отметку в $61 за баррель впервые с 17 декабря, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
Обновлено вчера в 22:55
Финансы
ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
Официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля.
Обновлено в 07:00
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Футбол
Аяз Гулиев вернулся в «Спартак»
Обновлено в 12:07
Происшествия
Бывшая девушка Роналду поможет доказать его вину в изнасиловании
Бывшая девушка футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду звезда реалити-шоу "Большой брат" Жасмин Леннард намерена доказать вину португальца в деле об изнасиловании.
Обновлено в 09:21
Экономика
Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу
Обновлено в 08:53
Происшествия
В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки
Россиянка обнаружена мертвой в своем номере в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде, сообщила газета Phuket News со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Москве жестоко избили муниципального депутата
Неизвестные избили муниципального депутата по Ломоносовскому району Москвы Кирилла Чиркина.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Норвегии похитили жену миллионера
В Норвегии похитили супругу одного из самых богатых людей страны — Тома Хагена.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Белоруссии убийцу двух женщин приговорили к смертной казни
Суд в Белоруссии вынес смертный приговор местному жителю, убившему при отягчающих обстоятельствах двух молодых женщин, сообщается в среду на сайте правозащитного центра "Весна".
Обновлено в 07:53
Общество
Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы
Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Политика
Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.
Обновлено в 08:14