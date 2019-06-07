Политика

«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»iReactor 13:04

На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трёхстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — заявил
 Коболев.
RT на русском10:41

Подробнее о событии

«Нафтогаз» назвал условие переговоров с РФ по газу

Газета.Ru08:59

«Нафтогаз» назвал трехсторонние переговоры единственным вариантом диалога

Известия09:43

«Нафтогаз» ответил на предложение Миллера о газе на 25% дешевле

РБК09:23

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

RT на русском10:41

«Нафтогаз» согласился на переговоры с «Газпромом»

НТВ08:57

«Нафтогаз» назвал условие для переговоров с Россией

ФАН08:50

«Нафтогаз» ответил на заявление «Газпрома» по поставкам газа

Rambler News Service08:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:59, Ашберн
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Политика

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Обновлено в 13:48
Космос

Эксперты усомнились в реальности полета США на Луну из-за странных фотографий NASA

Обновлено в 05:26
Футбол

КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено в 10:34
Здоровье

Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей

Обновлено в 19:00
Общество

Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Транспорт

Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.
Обновлено в 21:42
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Авто

Аналог BMW X4 от GM фотошпионы запечатлели до официального дебюта

Официальный показ серийной модификации Baojun CN220C намечается на осень нынешнего года.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде

Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма

В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено в 21:11
Общество

Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

Обновлено в 13:45
Экономика

Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах

Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
Обновлено в 05:41
Общество

Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие

Российские военные отступили в Сирии

Обновлено в 12:34
Здоровье

Конструктивное общение. Олег Латышкевич ответил на «женские» вопросы

Хорошо, что нашлись активисты, которые адресовали острые вопросы о медуслугах главе Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР) – этому учреждению подчиняются бутовские женские консультации.
Обновлено в 20:15
Общество

Не больше 5 минут! Время ответа диспетчера УК на звонок собственника

В администрации Орска прошло совещание Государственной жилищной инспекции с управляющими организациями Восточного Оренбуржья.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Маргариту Симоньян выписали из больницы

Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры

6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье.
Обновлено в 14:43
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: Новый контракт в тройке самых выгодных в истории UFC

Обновлено в 12:54
Теннис

Надаль обыграл Федерера и сыграет в финале «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль в 12-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос». Испанец впервые с 2013-го обыграл Роджера Федерера.
Обновлено в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное