Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из РоссииRT на русском 11:09

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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В «Нафтогазе» рассказали о мерах на случай приостановки транзита из России

РИА Новости14:45

«Нафтогаз» определил меры на случай остановки транзита из России

Коммерсантъ14:37

«Нафтогаз» рассказал о трех шагах в случае непродления транзита российского газа

ФАН11:29

Киев предложит транзитный контракт по газу с РФ «по европейским правилам»

ТАСС13:07

«Истерика»: депутат о мерах «Нафтогаза» в случае остановки транзита газа

Газета.Ru13:30

В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о мерах в случае остановки транзита газа

RT на русском13:14

«Нафтогаз» назвал четыре шага на случай приостановки транзита Россией

РБК13:14
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Политика

Рейтинг Путина среди электората растет

Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Политика

Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН

Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Политика

Washington Post: Россия и Китай перехитрили США

На фоне поляризации в американской политике республиканцы и демократы неожиданно пришли к двухпартийному консенсусу, вооружившись идеей "конкуренции великих держав" с Россией и Китаем как общим базисом, пишет для The Washington Post Вэнс Серчук, исполнительный директор "Глобального института KKR".
Обновлено в 06:04
Транспорт

Депутаты предлагают изменить скоростной режим

Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад

Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие

Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая

Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Политика

Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Культура

Кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Кинокритик Антон Долин решил уволиться из холдинга ВГТРК (он был ведущим радиостанций «Маяк» и «Вести FM») в связи с выходом сюжета на телеканале «Россия 24» о его критике фильма «Балканский рубеж».
Обновлено в 10:07
Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл не станут сообщать о рождении ребёнка

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о принятом решении не сообщать о рождении ребёнка.
Обновлено в 11:40
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Здоровье

Национальный центр привез на лечение из Читы в Москву трехлетнюю Ксению Сережину

Национальный центр привез на лечение из Читы в Москву трехлетнюю Ксению, переболевшую менингитом.
Обновлено в 08:38
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Политика

У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Экономика

МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»

Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено в 10:35
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика

Президент Эквадора объяснил отказ Ассанжу в убежище

Президент Эквадора Ленин Морено объяснил, почему отказал в политическом убежище Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 06:53
Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России

Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.
Обновлено в 05:23
Политика

Посольство РФ: Британия готовит новые провокации с химвеществами

Великобритания хочет сохранить свои химические лаборатории, чтобы устроить новые провокации, считает секретарь посольства России в королевстве.
Обновлено в 14:49
Политика

Путин поручил остановить рост тарифов за вывоз мусора

Обновлено в 11:10
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова спровоцировала слухи о беременности

После публикации фотографий с мероприятия в Сети поползли слухи о беременности Архаровой.
Обновлено в 11:38
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