Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из РоссииRT на русском вчера в 11:09
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о мерах в случае остановки транзита газа
RT на русскомвчера в 13:14
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Армия и оружие
Американский танк «Шерман» примет участие в параде Победы в Хабаровске
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ
Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.
Обновлено в 02:19
Авто
Эволюцию 205 моделей Ferrari уместили в четыре минуты
205 моделей Ferrari, выпущенных за 78 лет, разделили на три категории.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:25
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Политика
Ассанж не получит особой поддержки от Австралии
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, который был арестован в Лондоне 11 апреля, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 02:25
Политика
В Эквадоре задержан соратник Ассанжа
Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Акционеры «Нижнекамскнефтехима» получат 36 млрд рублей дивидендов
Предыдущие десять лет «Нижнекамскнефтехим» выплачивал акционерам 30% чистой прибыли, но по итогам 2016 и 2017 годов компания отказалась от начисления дивидендов на фоне финансирования строительства нового этиленового комплекса.
Обновлено в 02:58
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Технологии
Walt Disney назвала дату запуска потокового сервиса
Обновлено в 00:03
Политика
Партия Нетаньяху получила 36 мест в парламенте Израиля
Партия "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, получает 36 мест в парламенте после подсчета 100% голосов.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Тульскую учительницу уволили за удар школьника линейкой
В Новомосковске Тульской области учительница, ударившая ученика линейкой, больше не работает в школе.
Обновлено в 03:01
Политика
Литва отозвала посла из России после угроз
«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в „деле 13 января“», — цитирует «Интерфакс» пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
Обновлено вчера в 12:47
Транспорт
Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении
Ранее ЦППК предупреждала, что с 13 по 19 апреля на перегонах Москва — Лосиноостровская и Лосиноостровская — Мытищи будут проводиться работы, в связи с чем расписание электропоездов на Ярославском направлении будут изменено.
Обновлено в 02:32
Политика
В штабе Порошенко «сбили» Зеленского грузовиком
Обновлено вчера в 03:46
Космос
Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения
На встрече советник директора ПО «Корпус» Виктор Краснов рассказал, что Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области по ошибке.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Хиллари Клинтон заявила, что Ассанж должен ответить за содеянное
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в четверг в Великобритании, должен ответить за содеянное.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира
Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:43
Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Происшествия
Беглого депутата Дмитрия Никулина задержали
Задержан находившийся в розыске один из фигурантов уголовного дела по факту многомиллионного хищения у ООО «Электронный проездной».
Обновлено в 02:36
Общество
Дошкольников в детских садах научат финансовой грамотности
Минпросвещения России направило в детские сады рекомендации по программам финансовой грамотности.
Обновлено в 02:22
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41