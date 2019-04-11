Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из РоссииRT на русском вчера в 11:09

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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В «Нафтогазе» рассказали о мерах на случай приостановки транзита из России

РИА Новостивчера в 14:45

«Нафтогаз» определил меры на случай остановки транзита из России

Коммерсантъвчера в 14:37

«Истерика»: депутат о мерах «Нафтогаза» в случае остановки транзита газа

Газета.Ruвчера в 13:30

Киев предложит транзитный контракт по газу с РФ «по европейским правилам»

ТАССвчера в 13:07

«Нафтогаз» назвал четыре шага на случай приостановки транзита Россией

РБКвчера в 13:14

В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о мерах в случае остановки транзита газа

RT на русскомвчера в 13:14

«Нафтогаз» рассказал о трех шагах в случае непродления транзита российского газа

ФАНвчера в 11:29
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Армия и оружие

Американский танк «Шерман» примет участие в параде Победы в Хабаровске

Обновлено вчера в 23:45
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.
Обновлено в 02:19
Авто

Эволюцию 205 моделей Ferrari уместили в четыре минуты

205 моделей Ferrari, выпущенных за 78 лет, разделили на три категории.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:25
Хоккей

Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол

«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Политика

Ассанж не получит особой поддержки от Австралии

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, который был арестован в Лондоне 11 апреля, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 02:25
Политика

В Эквадоре задержан соратник Ассанжа

Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Экономика

Акционеры «Нижнекамскнефтехима» получат 36 млрд рублей дивидендов

Предыдущие десять лет «Нижнекамскнефтехим» выплачивал акционерам 30% чистой прибыли, но по итогам 2016 и 2017 годов компания отказалась от начисления дивидендов на фоне финансирования строительства нового этиленового комплекса.
Обновлено в 02:58
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Технологии

Walt Disney назвала дату запуска потокового сервиса

Обновлено в 00:03
Политика

Партия Нетаньяху получила 36 мест в парламенте Израиля

Партия "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, получает 36 мест в парламенте после подсчета 100% голосов.
Обновлено вчера в 23:13
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Происшествия

Тульскую учительницу уволили за удар школьника линейкой

В Новомосковске Тульской области учительница, ударившая ученика линейкой, больше не работает в школе.
Обновлено в 03:01
Политика

Литва отозвала посла из России после угроз

«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в „деле 13 января“», — цитирует «Интерфакс» пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
Обновлено вчера в 12:47
Транспорт

Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении

Ранее ЦППК предупреждала, что с 13 по 19 апреля на перегонах Москва — Лосиноостровская и Лосиноостровская — Мытищи будут проводиться работы, в связи с чем расписание электропоездов на Ярославском направлении будут изменено.
Обновлено в 02:32
Политика

В штабе Порошенко «сбили» Зеленского грузовиком

Обновлено вчера в 03:46
Происшествия

В Благовещенске возбудили дело после нападения собак на ребёнка

Обновлено в 02:59
Космос

Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения

На встрече советник директора ПО «Корпус» Виктор Краснов рассказал, что Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области по ошибке.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в Арктике

Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Политика

Хиллари Клинтон заявила, что Ассанж должен ответить за содеянное

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в четверг в Великобритании, должен ответить за содеянное.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира

Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:43
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

В Казани группа подростков избила сверстника

Обновлено в 02:52
Происшествия

Беглого депутата Дмитрия Никулина задержали

Задержан находившийся в розыске один из фигурантов уголовного дела по факту многомиллионного хищения у ООО «Электронный проездной».
Обновлено в 02:36
Общество

Дошкольников в детских садах научат финансовой грамотности

Минпросвещения России направило в детские сады рекомендации по программам финансовой грамотности.
Обновлено в 02:22
Экономика

Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру

Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
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