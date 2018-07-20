«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из РоссииRT на русском 11:09

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

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