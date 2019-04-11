Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из РоссииRT на русском 11:09

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» рассказали о мерах на случай приостановки транзита из России

РИА Новости14:45

«Нафтогаз» рассказал о действиях после прекращения транзита газа

Взгляд.ру12:51

«Нафтогаз» назвал четыре шага на случай приостановки транзита Россией

РБК13:14

Киев предложит транзитный контракт по газу с РФ «по европейским правилам»

ТАСС13:07

«Истерика»: депутат о мерах «Нафтогаза» в случае остановки транзита газа

Газета.Ru13:30

В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о мерах в случае остановки транзита газа

RT на русском13:14

«Нафтогаз» определил меры на случай остановки транзита из России

Коммерсантъ14:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Экономика

Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»

«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 13:22
Политика

Штаб Порошенко опубликовал ролик, где Зеленского сбивает фура

Обновлено в 03:43
Футбол

Футболисты «Баварии» подрались на тренировке

Обновлено в 11:10
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Футбол

Вильярреал — Валенсия 1:3

"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:09
Происшествия

Сбежавших на Украину полицейских уволили из рядов МВД России

Оба сбежавшие на Украину российские полицейские уволены из рядов МВД России, об этом в четверг, 11 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе

Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Политика

Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 17:15
Футбол

«Реал» намерен выручить 250 млн евро с продажи трех игроков основы

Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес

Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

В Сети появились записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как игрок "Спартака" Аяз Гулиев избил иностранного гражданина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:01
Общество

В ГИБДД предлагают отменить скидку на уплату штрафов

Конкретные суммы полицейский не назвал, но ранее он же предлагал вшестеро увеличить штраф за превышение скорости на 20 – 40 км / ч — с нынешних 500 руб. до 3 тыс. руб. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил на слушаниях, что отмена скидки на уплату штрафа может привести к параличу работы службы судебных приставов.
Обновлено вчера в 10:17
Футбол

Месси может сыграть против «Уэски»

Обновлено в 13:32
Политика

Госдеп назвал Турции риски из-за покупки С-400

Покупка С-400 у России лишит Турцию возможности получить американские ЗРК Patriot. Это последняя проблема Анкары, по словам Палладино.
Обновлено в 17:13
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Армия и оружие

В Нигерии эвакуировали целый город

Обновлено в 10:26
Важное за сутки

Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова

Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Политика

В Судане совершен военный переворот

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Наталья Рудова продемонстрировала результат химической диеты

Обновлено в 14:00
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Хоккей

Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Авто

Вот так выглядит автомобильный ключ за 500 000 евро

Каждый экземпляр изготавливается вручную с привлечением часовщиков и инженеров, а самый дорогой стоит 500 тысяч евро — больше, чем Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Петербурге завели дело на вандала, разбившего стекло в вагоне метро

Обновлено в 16:26
Здоровье

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Политика

Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное