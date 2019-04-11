Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из РоссииRT на русском 11:09
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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