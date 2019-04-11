Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из РоссииRT на русском вчера в 11:09

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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В «Нафтогазе» рассказали о мерах на случай приостановки транзита из России

РИА Новостивчера в 14:45

«Нафтогаз» определил меры на случай остановки транзита из России

Коммерсантъвчера в 14:37

В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о мерах в случае остановки транзита газа

RT на русскомвчера в 13:14

Киев предложит транзитный контракт по газу с РФ «по европейским правилам»

ТАССвчера в 13:07

«Истерика»: депутат о мерах «Нафтогаза» в случае остановки транзита газа

Газета.Ruвчера в 13:30

«Нафтогаз» назвал четыре шага на случай приостановки транзита Россией

РБКвчера в 13:14

«Нафтогаз» рассказал о трех шагах в случае непродления транзита российского газа

ФАНвчера в 11:29
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия

Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Космос

В Роскосмосе рассказали, как пройдет День космонавтики на МКС

«РИА Новости» приводит сообщение пресс-службы Роскосмоса о том, как космонавты на МКС встретят День космонавтики.
Обновлено вчера в 22:59
Спорт

Как стартовал командный ЧМ по фигурному катанию

Командный чемпионат мира по фигурному катанию в Фукуоке начался с танцев на льду.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика

Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»

«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:22
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Футбол

Защитник «Болоньи» Гонсалес перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о трансфере центрального защитника «Болоньи» Джанкарло Гонсалеса.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Обновлено вчера в 23:06
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Гаджеты

Apple добавляет подтверждение покупки подписок

Острой проблемой для огромной корпорации стала случайная покупка платных подписок. Было решено добавить еще один шаг в алгоритме покупки.
Обновлено в 02:07
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как пишет 9to5Google, благодаря «режиму отпуска», который носит официальное название «режим игнорирования архивных чатов», станет возможным оставаться в группе, не получая при этом навязчивые уведомления о новых сообщениях.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Алсу спровоцировала слухи о разводе

Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

В Госдуме предложили запретить использование полиэтиленовых пакетов

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года.
Обновлено вчера в 15:31
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Обновлено вчера в 17:07
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 годы Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994 — 1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972 — 1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Хоккей

Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Хакасии к пожизненному сроку приговорили таксиста-маньяка

Обновлено в 01:53
Общество

Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уезжать из страны

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что недовольные своей жизнью россияне должны уехать из страны.
Обновлено вчера в 06:46
Наука

Старейший коллекционный экземпляр холеры оказался незаразным

В связи с юбилеем окончания войны новое поколение британских исследователей взялось за реконструкцию событий времен пандемии и подробное изучение разных штаммов холерного вибриона.
Обновлено 10 апреля в 08:39
Авто

Renault Arkana получит мотор на 1,33 литра

Полностью новым для моделей Renault в России станет 150-сильный бензиновый турбомотор TCe объемом 1.33 литра.
Обновлено в 00:07
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров заявили о «расставании»

В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 02:01
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено вчера в 03:13
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Политика

Путин поручил ограничить рост тарифов на вывоз мусора

Президент России Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на вывоз мусора.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Клинтон пожелала Ассанжу ответить за содеянное

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен ответить за то, что сделал.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента

Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
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