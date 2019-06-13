Энергетика

«Нафтогаз» назвал абсурдным предложение о соглашении с «Газпромом»Коммерсантъ 19:59

Россия не хочет вести с Украиной переговоры о транзите газа «по справедливым правилам», заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он счел абсурдным предложение главы российского Минэнерго Александра Новака подписать мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

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В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

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«Нафтогаз» счел абсурдным предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

РБК13:46

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

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Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
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В 1980 году, за год до выступления Хокинга, космолог Алан Гут (Alan Guth) понял, что погрешности Большого взрыва можно исправить с учетом небольшого дополнения: начального, экспоненциального всплеска роста, известного как космическая инфляция, который сделал бы вселенную огромной, гладкой и плоской до того, как гравитация могла бы ее разрушить.
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Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
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Перевозчикам детских групп могут позволить развивать скорость до 80 км/ч, заказным автобусам пользоваться выделенной полосой, а штрафовать водителей хотят только за нарушения, повлекшие угрозу жизни и здоровью детей, а не за неправильно оформленные сопроводительные документы.
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Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
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