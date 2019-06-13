«Нафтогаз» назвал абсурдным предложение о соглашении с «Газпромом»Коммерсантъ вчера в 19:59

Россия не хочет вести с Украиной переговоры о транзите газа «по справедливым правилам», заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он счел абсурдным предложение главы российского Минэнерго Александра Новака подписать мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Нафтогаз» назвал абсурдным предложение о соглашении с «Газпромом»

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