Энергетика

«Нафтогаз» назвал абсурдным предложение о соглашении с «Газпромом»Коммерсантъ вчера в 19:59

Россия не хочет вести с Украиной переговоры о транзите газа «по справедливым правилам», заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он счел абсурдным предложение главы российского Минэнерго Александра Новака подписать мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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