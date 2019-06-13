«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашенииГазета.Ru вчера в 16:17

Новый раунд переговоров по поводу транзита газа состоится в сентябре. При этом Россия предлагает Украине мировое соглашение по арбитражному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Необычно миролюбивый настрой Москвы удивил даже экспертов.

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении

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