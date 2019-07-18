Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газаГазета.Ru 15:48
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Вашингтон
Политика
Госдума приняла закон о «шпионских» устройствах
Госдума уточнила понятие «шпионских» устройств Госдума России во вторник, 16 июля приняла поправки в Уголовный кодекс РФ разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено в 08:13
Происшествия
Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево
При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:56
Происшествия
На востоке Москвы эвакуируют жильцов жилого дома из-за пожара
Эвакуация жильцов дома на востоке Москвы проводится из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 21:34
Происшествия
Суд арестовал двух астраханских чиновников
Обновлено в 12:12
Общество
Жителей Приморья предупредили о тайфуне «Данас» и сильных дождях
22-23 июля ожидается подход к региону тайфуна "Данас" со стороны Японского моря.
Обновлено в 02:06
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Футбол
«Ди Си Юнайтед» разгромил «Цинциннати» благодарю Руни
Обновлено в 22:16
Наука
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
Обновлено в 19:08
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Футбол
Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Транспорт
Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз
Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.
Обновлено в 18:27
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Женственный сын Элизабет Херли становится копией своей мамы
Знаменитая британская актриса Элизабет Херли воспитывает единственного ребенка – сына Дэмиана.
Обновлено в 11:01
Политика
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено в 11:47
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Интернет
Основатель FaceApp ответил на заявление американских политиков
Основатель FaceApp ответил на заявление американских политиков о том, что приложение несет угрозу национальной безопасности Соединенных штатов.
Обновлено в 17:03
Футбол
Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 21:01
Энергетика
МЭА снова понизило прогноз роста спроса на нефть
Международное экономическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая.
Обновлено в 20:49
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Площадка радикальных исламистов выявлена в Якутии
Обновлено в 21:51
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26