Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газаГазета.Ru 15:48

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
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с чего всё началось
«Нафтогаз» готов договариваться с Россией о сохранении поставок газа по сценарию, предложенному Еврокомиссией, если на такой вариант согласится Москва, сообщил
 исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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