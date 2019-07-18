с чего всё началось

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

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Происшествия 22 года колонии получили четыре полицейских из Карачаево-Черкесии За избиение задержанного до смерти четверо бывших полицейских из Карачаево-Черкесии получили больше 22 лет колонии на всех.

Происшествия Завершено следствие по делу Александра Шестуна Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.

Энергетика Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов (его цитирует «Интерфакс»).

Гаджеты Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.