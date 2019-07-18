Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газаГазета.Ru 15:48
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
Армия и оружие
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
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Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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Радиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды не нашли
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СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
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Суд назначил предварительное слушание по «делу Марата Оганесяна»
Ранее «ПД» писал о том, что Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, а также в получении взятки.
Обновлено в 10:23
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NASA опубликовало снимки МКС, проходящей мимо Солнца
В комментарии к снимку эксперты NASA написали, что транзитное Солнце не является чем-то непривычным для Международной космической станции, которая вращается вокруг планеты Земля каждые 90 минут.
Обновлено в 07:59
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Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.
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Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
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Путин подписал закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки.
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МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына
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Интернет
Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США
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Гран-при Австралии останется в календаре «Ф-1» до 2025 года
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Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
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Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны
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Происшествия
При обрушении крана на мосту в Китае погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли, еще семь получили ранения при обрушении крана в провинции Шэньси на северо-западе Китая.
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Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
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Обновлено в 13:50
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Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
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В центре Москвы упавшее дерево повредило пять машин и газовую трубу
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Обновлено в 14:59
Экономика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
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