с чего всё началось

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Армия и оружие Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Политика Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».

Политика Путин назвал путь урегулирования в Донбассе Если украинские власти хотят прекратить гражданскую войну в Донбассе, то Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге.

Политика Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Происшествия Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23 Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Политика СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.

Происшествия Суд назначил предварительное слушание по «делу Марата Оганесяна» Ранее «ПД» писал о том, что Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, а также в получении взятки.

Космос NASA опубликовало снимки МКС, проходящей мимо Солнца В комментарии к снимку эксперты NASA написали, что транзитное Солнце не является чем-то непривычным для Международной космической станции, которая вращается вокруг планеты Земля каждые 90 минут.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.

Спорт Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.

Культура Инна Чурикова получила травму во время спектакля Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".

Общество Путин подписал закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки.

Происшествия МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Интернет Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США По мнению Шумера, приложение для обработки фотографий FaceApp представляет собой угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американских граждан в связи с тем, что его пользователи предоставляют компании «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Политика Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны США ведут визовую войну против российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Происшествия При обрушении крана на мосту в Китае погибли пять человек По меньшей мере пять человек погибли, еще семь получили ранения при обрушении крана в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Кино Вышел финальный русский трейлер «Оно 2» Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.

Происшествия В центре Москвы упавшее дерево повредило пять машин и газовую трубу Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.