Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газаГазета.Ru 15:48

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
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с чего всё началось
«Нафтогаз» готов договариваться с Россией о сохранении поставок газа по сценарию, предложенному Еврокомиссией, если на такой вариант согласится Москва, сообщил
 исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РБК14:46

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Москва готова к переговорам о поставках газа в Европу через Украину

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
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Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

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США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

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Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией

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Обновлено в 15:36
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Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
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Сериал «Агенты "Щ.И.Т."» завершится после седьмого сезона

Обновлено в 12:45
Политика

Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
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Радиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды не нашли

Обновлено в 11:50
Происшествия

Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23

Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Суд назначил предварительное слушание по «делу Марата Оганесяна»

Ранее «ПД» писал о том, что Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, а также в получении взятки.
Обновлено в 10:23
Космос

NASA опубликовало снимки МКС, проходящей мимо Солнца

В комментарии к снимку эксперты NASA написали, что транзитное Солнце не является чем-то непривычным для Международной космической станции, которая вращается вокруг планеты Земля каждые 90 минут.
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

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Обновлено вчера в 21:52
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира

Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:51
Культура

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
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Путин подписал закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки.
Обновлено в 11:36
Происшествия

МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Обновлено в 14:31
Интернет

Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США

По мнению Шумера, приложение для обработки фотографий FaceApp представляет собой угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американских граждан в связи с тем, что его пользователи предоставляют компании «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным».
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Гран-при Австралии останется в календаре «Ф-1» до 2025 года

Обновлено в 15:29
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Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице

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Политика

Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны

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Происшествия

При обрушении крана на мосту в Китае погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, еще семь получили ранения при обрушении крана в провинции Шэньси на северо-западе Китая.
Обновлено в 11:22
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Кино

Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
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Происшествия

В центре Москвы упавшее дерево повредило пять машин и газовую трубу

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Экономика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
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