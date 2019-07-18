Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газаГазета.Ru вчера в 15:48
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
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Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите. Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора Нафтогазу умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт вчера в 16:12
с чего всё началось
«Нафтогаз» готов договариваться с Россией о сохранении поставок газа по сценарию, предложенному Еврокомиссией, если на такой вариант согласится Москва, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.РБКвчера в 14:46
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:42, Вашингтон
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