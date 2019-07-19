Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газаГазета.Ru вчера в 15:48
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Читать в источнике
Оценить109
Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите. Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора Нафтогазу умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт вчера в 16:12
с чего всё началось
«Нафтогаз» готов договариваться с Россией о сохранении поставок газа по сценарию, предложенному Еврокомиссией, если на такой вариант согласится Москва, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.РБКвчера в 14:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:13, Вашингтон
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице
Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Анастасия Лисова сделала ринопластику
В своем профиле Анастасия Лисова поделилась видео, снятым спустя несколько часов после ринопластики.
Обновлено в 00:49
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва
Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 05:35
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область
Утром в пятницу, 19 июля, президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.
Обновлено в 02:21
Наука
Wi-Fi негативно влияет на пищевую мотивацию пчел
Отмечается, что в течение двух лет отечественные исследователи изучали, как обычный Wi-Fi-роутер отражается на пищевом поведении пчелы, сохраняет ли он мотивацию на еду, в том числе условный рефлекс на запах в кратковременной и долговременной памяти.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Верховный суд подтвердил частичную ответственность Нидерландов за события в Сребренице
Нидерланды несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман, пытавшихся укрыться на базе голландских миротворцев после падения Сребреницы в июле 1995 года.
Обновлено в 05:50
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В Петербурге под кустами нашли завернутый в простыню труп женщины
В Петербурге под кустами близ дома 13/3 по Меньшиковскому проспекту в 9 часов утра 18 июля прохожие нашли завернутый в простыню труп женщины.
Обновлено в 03:26
Политика
В США назвали российское приложение Face App угрозой нацбезопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер заявил, что созданное в России мобильное приложение Face App может быть угрозой национальной безопасности.
Обновлено вчера в 04:32
Армия и оружие
Доковый этап ремонта подлодки «Новороссийск» завершен
Доковый этап ремонта подлодки "Новороссийск" завершен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроении.
Обновлено в 04:59
Политика
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55
Космос
Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну
Обновлено в 03:55
Кино
Вышел русский трейлер продолжения «Лучшего стрелка» с Томом Крузом
При бюджете в пятнадцать миллионов фильм собрал в прокате 357, четыре номинанации на "Оскар" (в итоге взял статуэтку за лучшую песню) и стал одной из "визиток" Круза.
Обновлено в 04:24
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана
Вышедший в 2007 году фильм «Золотой компас» был признан провалом, но HBO решила предпринять ещё одну попытку экранизировать романы Филипа Пулмана, теперь уже в форме сериала.
Обновлено в 04:20
Религия
В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту
На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 05:26
Футбол
Де Лихт выбрал номер в «Ювентусе»
Новичок "Ювентуса" Маттайс де Лихт выбрал игровой номер в туринском клубе.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Роспотребнадзор назвал полезные и вредные свойства пальмового масла
К вредным свойствам пальмового масла эксперты отнесли следующие характеристики продукта.
Обновлено вчера в 13:16