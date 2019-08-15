Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»RT на русском 06:57
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».
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Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus
Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
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Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Футбол
Фанат-неудачник выбежал на поле и рассмешил зрителей
Мужчина выбежал на поле с мячом, подбежал к воротам и попытался забить гол. Однако попытка оказалась неудачной, он промахнулся и упал.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321
Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Политика
Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных кораблей
Сообщается, что в рамках соглашения между правительством России и Венесуэлой в порты обеих стран должны состояться визиты военных кораблей.
Обновлено в 10:54
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
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Музыка
Как погиб Виктор Цой. 29 лет прошло со дня смерти лидера «Кино»
Кумир молодежи попал в автокатастрофу 29 лет назад - 15 августа 1990 года на трассе под Ригой.
Обновлено в 09:00
Общество
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено вчера в 08:25
Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Лыхмуса, который подозревается в госизмене, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:49
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
Обновлено в 08:39
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с швейцарским «Туном».
Обновлено в 11:47
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Общество
Мэрия Москвы не согласовала три акции протеста 24 августа
Обновлено в 11:43