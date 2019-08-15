Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»RT на русском 06:57

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».
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«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов «Газпрома»

Газета.Ru10:24

Нафтогаз назвал срок распродажи активов Газпрома на 3 млрд долларов

Взгляд.ру07:01

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

RT на русском06:57

«Нафтогаз Украины» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов

Lenta.ru08:07

«Нафтогаз» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов

Московский Комсомолец08:26

«Нафтогаз» поделился планами по поводу активов «Газпрома»

Росбалт09:15

Топ-менеджер «Нафтогаза» назвал общую сумму арестованных активов «Газпрома»

ТАСС04:44
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье

Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Гаджеты

Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus

Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321

Обновлено в 09:50
Общество

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 10:14
Армия и оружие

В США назвали три «провальных» проекта вооружений России

Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Футбол

Фанат-неудачник выбежал на поле и рассмешил зрителей

Мужчина выбежал на поле с мячом, подбежал к воротам и попытался забить гол. Однако попытка оказалась неудачной, он промахнулся и упал.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве

Обновлено в 11:38
Происшествия

Минприроды требует проверить свалки в районе аэропорта Жуковский

Обновлено в 08:58
Происшествия

Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321

Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Политика

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных кораблей

Сообщается, что в рамках соглашения между правительством России и Венесуэлой в порты обеих стран должны состояться визиты военных кораблей.
Обновлено в 10:54
Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Обновлено в 10:38
Музыка

Как погиб Виктор Цой. 29 лет прошло со дня смерти лидера «Кино»

Кумир молодежи попал в автокатастрофу 29 лет назад - 15 августа 1990 года на трассе под Ригой.
Обновлено в 09:00
Общество

Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам

Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Политика

Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами

Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

Обновлено в 06:10
Финансы

Фондовые индексы США потеряли 3%

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Лыхмуса, который подозревается в госизмене, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:49
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Футбол

«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Происшествия

Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей

Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
Обновлено в 08:39
Футбол

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Туном»

«Спартак» объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с швейцарским «Туном».
Обновлено в 11:47
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Общество

Мэрия Москвы не согласовала три акции протеста 24 августа

Обновлено в 11:43
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