Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»RT на русском 06:57

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».
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«Нафтогаз» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов

Московский Комсомолец08:26

Нафтогаз назвал срок распродажи активов Газпрома на 3 млрд долларов

Взгляд.ру07:01

«Нафтогаз» поделился планами по поводу активов «Газпрома»

Росбалт09:15

«Нафтогаз Украины» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов

Lenta.ru08:07

«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов «Газпрома»

Газета.Ru10:24

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

RT на русском06:57

Топ-менеджер «Нафтогаза» назвал общую сумму арестованных активов «Газпрома»

ТАСС04:44
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:27, Ашберн
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Политика

Трамп призвал строить больше психбольниц в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.
Обновлено в 18:46
Футбол

Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:23
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика

WSJ: Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию

По словам источников издания, "Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики".
Обновлено в 19:11
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Общество

Июль 2019 года стал самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений

Прошедший июль оказался самым теплым месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем

Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Политика

СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу

Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:52
Теннис

Кирьос оштрафован на $113 тысяч за поведение в матче с Хачановым

Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован организаторами турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати за неспортивное поведение в матче второго круга с россиянином Кареном Хачановым.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Футбол

«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

В результате горного обвала в Китае погибли четыре человека

Во время горного обвала в уезде Чэнкоу в Китае погибли четыре человека. Еще трое числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2

В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
Обновлено в 05:53
Общество

Пять 17-летних россиянок в 2018 году родили пятого ребенка

Обновлено в 00:19
Кино

Считавшийся утраченным фильм Дзиги Вертова выйдет в прокат

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Происшествия

Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей

Обновлено в 08:39
Футбол

Джорджевич советовался с Ивановичем перед уходом в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал свой переход из «Зенита».
Обновлено в 15:11
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Общество

Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста

Обновлено в 13:03
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

В МИД РФ ответили на статью о запугивании семей голландских лётчиков

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало статью издания De Telegraaf о том, что разведка РФ якобы запугивала семьи голландских пилотов истребителей F-16, которые в 2017 году находились в странах Балтии.
Обновлено в 11:14
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире

Беглый торговец оружием попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Стало известно об образовании командира А321

Командир пассажирского самолета А321, который совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском, с отличием окончил летное училище.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана

Обновлено в 18:59
Происшествия

Еще около 60 пассажиров аварийно севшего А321 прибыли в Симферополь

Еще около 60 пассажиров из самолета А321, совершившего аварийную посадку в поле Подмосковья, прибыли вечером в четверг в аэропорт Симферополя, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 16:22
Футбол

Экс-наставник «ПСЖ» стал главным тренером сборной Марокко

Босниец Вахид Халилходжич назначен на пост главного тренера сборной Марокко по футболу, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:55
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