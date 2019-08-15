Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»RT на русском 06:57
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».
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Экономика
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Обновлено в 14:30
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Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании записей пользователей
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Обновлено вчера в 19:08
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Обновлено в 07:22
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Посетители Музея космонавтики отправят открытки по всему миру
Акция стартует в 15.00 в зале «Утро космической эры» и продлится до 18.00, - сообщили в музее.
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Обновлено в 07:25
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Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:52
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Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
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ВВС США сообщили о взрыве в космосе
В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
Футбол
Игроки «Спартака» надели футболки в память о погибшем фанате Бахыте
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Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной
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Обновлено в 14:11
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Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
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Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
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