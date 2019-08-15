Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»RT на русском 06:57

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».
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«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов «Газпрома»

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