Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»RT на русском 06:57

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».
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«Нафтогаз» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов

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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
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Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка

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В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам

Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
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Армия и оружие

Российские летчики победили в «Авиадартсе» на АрМИ-2019

Российская команда летчиков принесла кубок "Авиадартс-2019", победив в четырех номинациях из семи на Армейских международных играх, информирует пресс-центр игр.
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Пока что французская студия Kylotonn и издательство Bigben Interactive не выпустили официальное заявление, однако, судя по всему, гоночный симулятор WRC 8 променяет Steam на Epic Games Store.
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Угроза нависла над Аллой Пугачевой. Страшно представить, но королева российской эстрады может получить 15 суток в изоляторе.
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В пресс-службе «Почты России» рассказали «Петербургскому дневнику», что после обнаружения опасной посылки в отделение на Бухарестской улице были вызваны сотрудники службы безопасности «Почты России», представители УМВД, пожарные, а также МЧС.
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