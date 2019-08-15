Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов ГазпромаREGNUM 07:42
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза». Процедура взыскания должна завершиться до конца 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко изданию «Экономическая правда».
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Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе
В Москве обратились к мировому сообществу с призывом перестать выгораживать и оправдывать действия украинских силовиков на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 08:05
Политика
Друг и соратник генпрокурора Луценко: кто такой Грымчак, задержанный СБУ при получении взятки
Бывший помощник нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, Грымчак после Майдана занял заметное место в чиновничьей иерархии Украины Вечером 14 августа украинские СМИ и сегменты соцсетей облетела сенсационная новость: при получении крупной взятки был задержан замминистра по делам "оккупированных территорий".
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
В крови еще одного полицейского, участвовавшего в операции в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнаружили нервно-паралитическое вещество, заявили в полиции Великобритании.
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Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
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Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Футбол
УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Авто
Обновленный Mercedes-AMG E63 попался фотошпионам
По понятной причине некоторые люди считают такие автомобили, как Mercedes-AMG E63 в кузове универсал, Audi RS6 Avant и Alpina B5 Touring близкими к совершенству.
Обновлено в 03:42
Финансы
Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц
По данным Минэкономики, чистый прирост долга по потребкредитованию составил 1,8 трлн руб. за последние 12 месяцев, а весь потребительский спрос за тот же период — около 50 трлн руб.
Обновлено в 07:37
Космос
NASA нашли на снимках с Марса древнее лицо
На снимках, которые сделали NASA, на Марсе было обнаружено древнее лицо.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
«Фламенго» и Балотелли пока не договорились
Агент нападающего Марио Балотелли и «Фламенго» пока не достигли соглашения, сообщает Globo Esporte.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
Михайличенко вновь стал главным тренером киевского «Динамо»
Алексей Михайличенко вновь стал главным тренером киевского "Динамо", сообщается на сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации
Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.
Обновлено в 09:07
Хоккей
«Авангард»: в переход Пономарева вмешался его отец, получился деструктив
Председатель совета директоров омского "Авангарда" Александр Крылов объяснил сорвавшийся переход в клуб форварда Василия Пономарева "деструктивом", который внес в переговоры отец хоккеиста.
Обновлено в 10:20
Интернет
Microsoft признала прослушивание разговоров пользователей
В компании Microsoft заявили, что у сотрудников есть возможность прослушивать разговоры, которые ведут пользователи.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
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Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации
В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Футбол
«Торпедо» представило новую форму на сезон-2019/20 с шотландским орнаментом. Фото
Обновлено в 08:06
Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58