Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза». Процедура взыскания должна завершиться до конца 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко изданию «Экономическая правда».

«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома

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