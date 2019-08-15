Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»RT на русском 06:57

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».
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Нафтогаз назвал срок распродажи активов Газпрома на 3 млрд долларов

Взгляд.ру07:01

Топ-менеджер «Нафтогаза» назвал общую сумму арестованных активов «Газпрома»

ТАСС04:44

«Нафтогаз Украины» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов

Lenta.ru08:07

«Нафтогаз» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов

Московский Комсомолец08:26

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

RT на русском06:57

«Нафтогаз» назвал ожидаемый срок решения суда по новому иску к «Газпрому»

Rambler News Service05:50

«Нафтогаз» поделился планами по поводу активов «Газпрома»

Росбалт09:15
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Происшествия

Владелец кукурузного поля рассказал об убытках после инцидента с A321

Владелец земли "Агропроперти менеджмент", где находится кукурузное поле, на котором сегодня совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний", прокомментировал инцидент.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

AMD готовит Ryzen 9 3900 — 12-ядерный процессор с TDP 65 Вт

Для сравнения, у Ryzen 9 3900X частоты составляют 3,8-4,6 ГГц при TDP 105 Вт, а у восьмиядерного Ryzen 7 3800X при том же TDP частоты равны 3,9-4,5 ГГц.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В аварийной посадке самолета в Подмосковье участвовал 23-летний пилот

Вторым пилотом самолета «Уральских авиалиний», аварийно севшего в четверг утром в Подмосковье, оказался 23-летний Георгий Мурзин.
Обновлено в 04:15
Музыка

Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»

Обновлено в 08:50
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Студента ВШЭ оставили под стражей за участие в беспорядках в Москве

Обновлено в 05:24
Общество

В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:49
Происшествия

На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе

На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Футбол

«Порту» может подать в суд на «Матч ТВ»

Встреча между "Порту" и "Краснодаром", проходящая в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и закончившаяся победой "быков" со счетом 3:2, должна была показываться на "Матч ТВ", но телеканал отменил трансляцию, объяснив это тем, что президент "драконов" за несколько часов до начала противостояния изменил условия договора.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Киевский суд заочно арестовал Захарченко

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по подозрению в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.
Обновлено в 08:31
Происшествия

WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна

После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Обновлено в 04:34
Здоровье

Врачи назвали признаки поражения печени

Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
Обновлено в 04:39
Общество

Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году

Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Политика

Суд снял с выборов главу штаба Навального в Петербурге и его команду

Обновлено в 07:48
Политика

Путин встретится с врио главы Курганской области

Обновлено в 05:52
Энергетика

В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну

«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Глава Росавиации назвал решение о посадке А321 единственно верным

Обновлено в 08:58
Экономика

Август на дворе: пришло ли время кризиса

Конец лета и первая половина осени пользуются недоброй славой, так как на протяжении не одного десятилетия именно на этот период выпадало наибольшее количество всевозможных кризисов и катастроф как экономического, так и социально политического характера.
Обновлено 13 августа в 17:54
Армия и оружие

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Футбол

Михайличенко возглавит киевское «Динамо»

Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В горах Грузии погибли две пропавшие туристки из Белоруссии

Обновлено в 02:59
Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание футболиста года

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам

Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» по пенальти и взял Суперкубок УЕФА

Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Зидан может уйти из «Реала» из-за Погба

Как утверждает El Pais, после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке полузащитника, отношения между соотечественниками ухудшились, так как наставник обещал хавбеку взять его в мадридский клуб.
Обновлено в 03:50
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