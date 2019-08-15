Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов ГазпромаREGNUM 07:42
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза». Процедура взыскания должна завершиться до конца 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко изданию «Экономическая правда».
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