Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»RT на русском 06:57
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».
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Экономика
Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза
Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.
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Россияне благодарят пилотов А321, совершивших аварийную посадку в поле
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В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Происшествия
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Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
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Обновлено в 09:26
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Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
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Интернет
Опасная уязвимость обнаружена в «Антивирусе Касперского»
Профильные эксперты одного из немецких изданий обнаружили в антивирусной программе, предложенной «Лабораторией Касперского», опасную уязвимость.
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Кино
Зрителям представят первый художественный фильм о «Норд-Осте»
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Общество
Умер выдающийся географ Юрий Симонов
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
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Обновлено в 08:24
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Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
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Экономика
В Татарстане построят распределительный центр Wildberries за ₽5 млрд
Комплекс введут в эксплуатацию в 2020 году. Инвестиции Wildberries в строительство центра — 5 млрд рублей.
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Петр Порошенко останется на пожизненном обеспечении государства
Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны.
Обновлено в 09:57
Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41