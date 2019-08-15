Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов ГазпромаREGNUM 07:42
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза». Процедура взыскания должна завершиться до конца 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко изданию «Экономическая правда».
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Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
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Армия и оружие
Эксперт: экипаж севшего в Подмосковье аэробуса действовал ювелирно
Экипаж аэробуса "Уральских авиалиний", совершившего в четверг утром аварийную посадку на поле в Подмосковье, действовал мастерски.
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Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
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Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.
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По данным The Washington Post, агент Озила ведет переговоры с американским клубом о переходе своего клиента.
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Армия и оружие
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Великобритания запретила поставки подводных погружаемых аппаратов и связанных с ними оборудования в Россию, говорится в официальном сообщении на сайте британского управления по контролю за экспортом.
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«Рома» продлила контракт с Ундером
«Рома» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Дженгизом Ундером.
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Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
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Политика
Захарова назвала безответственными планы США по выходу из ВТО
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп не исключил выхода американцев из ВТО.
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Армия и оружие
«Наступающих красных так и не декоммунизировали»: На Украине высмеяли «знаки отличия» ВСУ
Обновлено в 08:16
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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Здоровье
Не покинуты и не одиноки: о тульском проекте «Старшее поколение»
Доля людей старше трудоспособного возраста в Тульской области достигает 30,6% от общего количества населения (1478,82 тыс. человек), то есть каждый третий житель региона — пожилой, а каждый десятый — инвалид.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Жителя Калининградской области признали мертвым и лишили пенсии
Прокуратура города Черняховска Калининградской области восстановила в правах пенсионера, которому перестали платить пенсию из-за того, что перепутали его с однофамильцем и признали мертвым.
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Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено вчера в 11:11
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
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Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Захарченко
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, с 2014 году живущему в России.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе
В Москве обратились к мировому сообществу с призывом перестать выгораживать и оправдывать действия украинских силовиков на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
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Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»
Обновлено в 07:32