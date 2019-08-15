Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов ГазпромаREGNUM 07:42
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза». Процедура взыскания должна завершиться до конца 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко изданию «Экономическая правда».
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Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
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Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Китай предупредил о принятии контрмер на новые пошлины США
Решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год является отходом от диалога, китайская сторона вынуждена принять ответные меры, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.
Обновлено в 05:46
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Общество
Почти 30‑градусная жара может прийти в Москву на следующей неделе
Обновлено вчера в 04:42
Технологии
Российский MVNO-оператор начинает экспансию в Европу
Краснодарская компания станет первым российским MVNO, который попробует закрепиться на европейском рынке.
Обновлено в 08:25
Авто
Появились фотографии нового электрического кроссовера Chevrolet
По одним данным, Menlo EV – аналог электрического Chevrolet Bolt с нулевым уровнем выбросов, по другим — Menlo разработан исключительно для рынка Поднебесной и технически отличается от электрокара для США.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено вчера в 10:35
Технологии
Huawei уже начала работу над технологией 6G
Как сообщается, лаборатория Huawei Labs в Оттаве уже начала работу над технологиями, связанными с 6G.
Обновлено в 06:14
Здоровье
В России растет число людей с синдромом Дауна
Лидерами по числу людей с синдромом Дауна стали республика Ингушетия, Костромская область и Алтай.
Обновлено вчера в 23:13
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Космос
Российские специалисты решили скорректировать орбиту МКС
Российские специалисты решили провести операцию по корректировке орбиты МКС. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Обновлено в 08:29
Кино
В России покажут драму с Китом Харингтоном и Натали Портман
В картине снялись такие звезды как Кит Харингтон, Натали Портман, Сьюзен Сарандон и Кэти Бейтс.
Обновлено в 02:33
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Украины Захарченко
Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 по февраль 2014 года, когда Верховная рада отстранила его от этой должности.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35
Политика
Лётчик-испытатель прокомментировал аварийную посадку А321
Обновлено в 07:16
Происшествия
Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.
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Музыка
Ильич из Little Big стал топ-менеджером «Связного»
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила, что беременна
Очевидцы в Монако, где проходил Russian Music Festival, подтвердили догадки фанатов. Ида стала выходить в свет в одежде мешковатого кроя.
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